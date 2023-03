Angela de Jong over vervolging Ali B en Jeroen Rietbergen: ‘Dit voelt al een beetje als gerechtigheid’

De vervolging van Jeroen Rietbergen en Ali B voor verkrachting is een steun in de rug voor slachtoffers die twijfelen of zij aangifte moeten doen. Dat zegt Angela de Jong, televisiecolumnist van deze site. ,,Tv-sterren wanen zich misschien wel God, maar ze komen niet met alles weg.”

Ruim een jaar nadat de eerste aangiften werden gedaan, heeft het Openbaar Ministerie vandaag besloten om Ali B en Jeroen Rietbergen te vervolgen. ,,Dit besluit voelt al een beetje als gerechtigheid’’, reageert Angela de Jong. Bij Jeroen Rietbergen gaat het om de aangifte van verkrachting die The Voice of Holland-kandidaat Nienke Wijnhoven deed tegen hem.

De Jong: ,,Bij Jeroen ben ik verrast dat het om verkrachting gaat. In alle berichtgeving en in de communicatie van advocaat Sébas Diekstra (advocaat van Nienke Wijnhoven, red.) ging het over aanranding. De zaak is nog heftiger dan ik al dacht. Er zal dus toch meer steunbewijs tegen hem liggen dan we aanvankelijk dachten.”

Jeroen Rietbergen was jarenlang bandleider bij The Voice of Holland. Coach bij deze talentenshow, Ali B, wordt vervolgd voor twee gevallen van verkrachting en één van aanranding. ,,Ik vond de getuigen destijds in de Boos-uitzending van Tim Hofman al behoorlijk overtuigend. Dat Ali nu wordt vervolgd, verrast me niet,” zegt De Jong.

Ze beseft dat de twee verdachten nog niet veroordeeld zijn. ,,Of dat gaat gebeuren is natuurlijk vers twee. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat vervolging van Ali B en Jeroen Rietbergen een steun in de rug is voor slachtoffers die naar voren willen stappen of nog twijfelen om dat te doen. De kritiek was de afgelopen tijd dat de media wilden scoren en op de stoel van de rechter gingen zitten, maar je ziet dat de aandacht nodig is om misstanden aan het licht te brengen en een rechtsgang te forceren. Tv-sterren wanen zich misschien wel God, maar ze komen niet met alles weg.”

Drama

Ze complimenteert ook Tim Hofman, die de misstanden bij The Voice aan het licht bracht tijdens een uitzending in januari 2022 van zijn YouTubeprogramma Boos. Vier mannen kwamen onder vuur te liggen: ex-juryleden Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. De twee aangiften tegen laatstgenoemde regisseur werden vorig jaar geseponeerd, wegens gebrek aan bewijs. Tegen Borsato loopt nog wel een onderzoek in een zedenzaak (niet Voice-gerelateerd), maar daarover is nog geen beslissing genomen. ,,Het is mooi voor Tim dat zijn geruchtmakende aflevering zo'n gevolg krijgt. Het ondersteunt het belang van zijn onderzoek,” zegt De Jong. Tegelijkertijd noemt ze de vervolging ook ‘een drama’ voor de verdachten en hun naasten. ,,Ik ben benieuwd of Linda (de Mol, red.) bij Jeroen Rietbergen blijft.”

