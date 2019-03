Angela Groothuizen: Het zou me niets verbazen als Shinshan Holland's Got Talent wint

,,Vroeger liep je een krantenwijk waarvan je misschien één album kocht in de platenzaak. Kinderen hebben nu via YouTube altijd álles tot hun beschikking’’, zegt jurylid Groothuizen. ,,Deze generatie leert het daar van de allerbeste. En misschien mede daardoor is de jeugd ook zoveel mondiger en vroeg wijs.’’



,,Ik kan er als oudje nog wat van leren’’, vervolgt Groothuizen (59) die binnenkort start met try-outs voor een nieuw muzikaal theaterprogramma (getiteld Lueke Binge). ,,Ik kon de laatste jaren last hebben van extreme zenuwen. Ik vond het daarom even niet leuk meer. Het is de reden dat ik twee seizoenen niet meer in de theaters stond. Door het zien van die kids met hun onbevangenheid en lef, beleef ik er weer lol aan. Die ‘dat ga ik gewoon eens even doen’-houding, heb ik echt meegenomen.’’