Angela is een ‘verwelkt margrietje’ en Carice mist haar vader

Misdaadzen­der maakt vervolg op hitserie Tiger King: ‘Voerde Carole Baskin haar man echt aan tijgers?’

9:56 De Amerikaanse misdaad- en documentairezender Investigation Discovery heeft een vervolg aangekondigd op de razend populaire Netflix-serie Tiger King: Murder, Mayham and Madness. In Tiger King - een verbijsterende freakshow over haat en nijd in de wereld van de private dierentuinen in Amerika - ligt de focus op de excentrieke hoofdpersoon Joe Exotic en zijn rivaal Carole Baskin die haar schatrijke echtgenoot aan tijgers zou hebben gevoerd. De nieuwe reeks draait vooral om de nog altijd raadselachtige verdwijning in 1997 van Baskins man Don Lewis.