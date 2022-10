Angela Lansbury (96) van Murder, She Wrote overleden: ‘Hoop dat men me zag als oké meid’

De vermaarde actrice Angela Lansbury, wereldberoemd van haar rol als Jessica Fletcher in de serie Murder, She Wrote , is op 96-jarige leeftijd overleden.

De Britse stierf vandaag thuis in Los Angeles in haar slaap, slechts vijf dagen voor haar 97ste verjaardag, maakt haar familie bekend. De uitvaart vindt in besloten kring plaats op een nog te bepalen datum.

Lansbury speelde in haar acht decennia lange carrière in tientallen films, series en toneelstukken. Voor haar allereerste filmrol in Gaslight (1944) werd ze al meteen genomineerd voor een Oscar.

Ze is onder meer bekend als de stem van theepot Mrs. Potts in de Disney-film Beauty and the beast (1991), maar nog het meest van haar iconische rol in Murder, She Wrote, een van de beroemdste detectiveseries uit de televisiegeschiedenis. Ze speelde de rol tussen 1984 en 1996 twaalf seizoenen lang. Later volgden nog vier films.

Volledig scherm Angela Lansbury als Jessica Fletcher. © CBS

De actrice kreeg talloze onderscheidingen, waaronder een prestigieuze Tony Award voor haar gehele oeuvre, zes Golden Globes en een Olivier Award. De Britse koningin Elizabeth benoemde haar in 2014 tot ‘Dame’.

‘Een oké meid’

Lansbury was op haar 96ste nog altijd aan het werk. In 2018 zei ze nog niet klaar te zijn voor haar pensioen. ,,Ik denk er soms wel aan’’, aldus Lansbury toen. ,,Dan denk ik: oh nee, poeh, ik kan mezelf niet bij elkaar rapen om dit te doen vandaag. Maar ik blijf het doen. Er zal een punt komen dat ik denk: ik klap de boel op. Ik stop die persoon in de kast en ik ga mijn resterende jaren spenderen met mijn familie.’’

Die familie gaf haar de afgelopen jaren het meeste geluk. Gevraagd of ze nog iets specifieks wilde bereiken, zei ze: ,,Waardig oud worden en hopelijk nog in staat zijn iets positiefs te brengen voor de mensen om me heen. En herinnerd worden als een oké meid.’’

Lansbury laat naast haar drie kinderen Anthony, Deirdre en David nog drie kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen na. Ook haar broer Edgar leeft nog.

Volledig scherm Angela Lansbury met haar Golden Globe voor beste actrice, in Murder, She Wrote, in 1990. © AP

