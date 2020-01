Angela’s spectaculaire transformatie en bonte avond met André en Freek

video Sopranos-actrice Sciorra getuigt in zaak-Weinstein: ‘Hij ging bovenop me zitten en verkracht­te me’

11:37 Actrice Annabella Sciorra heeft donderdag tijdens de tweede dag van het inhoudelijke proces tegen Harvey Weinstein (67) een getuigenis afgelegd. De Sopranos-actrice vertelde in de rechtszaal van New York gedetailleerd hoe de gevallen Amerikaanse filmproducent haar in 1993 zou hebben verkracht in een appartement in Manhattan.