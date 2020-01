Angela’s spectaculaire transformatie en Edsilia duikt met Jan op bij de nonnen

Podcast ‘Ook volwasse­nen kunnen nog wat leren van Sex Education’

14:37 Het tweede seizoen van de succesvolle Netflix-serie Sex Education is door Bingewatchers Charlene en Kevin in één week verslonden. Hoewel Sex Education bekendstaat als een serie voor jongvolwassenen, is er genoeg te leren voor de grote groep mensen die zichzelf niet tot de millennials rekent.