Angelina Jolie: Meer geld voor vluchtelingen

Maan krijgt seksistische leuzen naar hoofd geslingerd tijdens optreden

17:09 Het optreden van zangeres Maan bij Uitgaanscentrum Kisteman in Staphorst is gisteravond gepaard gegaan met seksistische leuzen. Vanuit het publiek werd 'Daar moet een piemel in' geroepen. Maar eigenaar Henri Kisteman wil niets weten van een verstoorde avond. ,,Het was echt heel kort door een heel klein groepje.''