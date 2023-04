Animatieserie Big Mouth stopt na achtste seizoen

Boerin Bertie en Rosita stiekem al bijna een jaar verloofd: ‘We trouwen deze zomer’

Gelukkiger dan met een huwelijksaanzoek kon boerin Bertie Steur, bekend van Boer zoekt vrouw, haar vriendin Rosita niet maken. Zondagavond werden de beelden uitgezonden in Onze boerderij in Europa, maar de opnames vonden afgelopen jaar al plaats, vlak voor de zomer. De bruiloft is dan ook al voor een groot deel gepland.