Anita Sara Nederlof is nieuwe presentatrice RTL Nieuws

Merel Westrik nam afgelopen zomer afscheid van RTL Nieuws. Wie haar zou vervangen was toen nog niet bekend, maar inmiddels is duidelijk dat het team van de avonduitzendingen, dat bestaat uit Daphne Lammers, Antoin Peeters, Peter van Zadelhoff, Pepijn Crone en vaste invallers Meike de Jong en Jetske Schrijver, aangevuld is met Nederlof.



Nederlof kan zelf nog nauwelijks bevatten dat zij het nieuwe gezicht van RTL Nieuws is. ,,Tijdens mijn reis in Peru belde hoofdredacteur Harm Taselaar me op. ‘Je hebt de baan’ zei hij. En daar stond ik dan; aan de voet van de Machu Picchu, ver van huis, totaal in de war. Ik ben zó vereerd en blij!’’ Ze vervolgt: ,,Bij RTL Nieuws mag ik werken met een ijzersterke redactie waarmee ik verhalen kan maken die heel Nederland raken. Na vijf jaar regionaal nieuws ben ik klaar voor het grote werk.’’



Ook Harm Taselaar, hoofdredacteur van RTL Nieuws, is in zijn nopjes met de komst van Nederlof. ,,Anita Sara is getalenteerd, scherp, innemend en oprecht geïnteresseerd in mensen en hun verhalen. Dit past perfect bij de missie van RTL Nieuws om niet alleen het nieuws te brengen, maar ook de impact van dat nieuws op de mens.’’