Anna beleeft James Bond-moment en Kim-Lian ten huwelijk gevraagd

‘Tv-zen­der Fox Sports wordt per 1 januari vervangen door ESPN’

21 september Fox Sports, de tv-zender waarop onder meer het eredivisievoetbal te zien is, gaat verdwijnen. Dat stelde sportmarketeer Chris Woerts vanavond in Veronica Inside. Door de overname van Fox door Disney, wordt gestopt met die naam en heet de zender per 1 januari ESPN.