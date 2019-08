Anna Gimbrère: Niemand vraagt waarom je wél kinderen zou willen

,,Oeh, vanaf nu moet ik op mijn woorden letten’’, zegt Anna Gimbrère als de voicerecorder op tafel verschijnt in het restaurant van het Amsterdamse Conscious Hotel. Ze is een zelfbenoemd flapuit en soms iets te veel zichzelf. Nu ze de laatste tijd meer op televisie en in talkshows verschijnt, merkt ze de consequenties daarvan. ,,Laatst zat ik bij Zomer met Art om te praten over de toekomst van ruimtevaart. Ik zei dat ik Donald Trump ook wel een ruimtereisje gunde, omdat hij zich dan misschien bewust wordt van de kwetsbaarheid van onze aarde. Dat heet het overview-effect, een bekend verschijnsel. Erachteraan zei ik dat we Trump wat mij betreft ook wel een enkeltje de ruimte in konden geven. Nou, toen kreeg ik toch kritiek! Iemand twitterde: ‘Wat heeft Trump jou misdaan dat je hem een enkeltje de ruimte in wenst?’ En: ‘Hou je mond dom NPO-meisje dat wordt betaald met ons belastinggeld’. Ik schrok hóe agressief de toon was. Ik heb daarvan geleerd dat ik misschien iets minder grapjes moet maken, omdat mensen niet altijd snappen dat het een grapje is. Mijn manager drukte me voor dit interview nog op het hart: geen domme dingen zeggen, hè?’’