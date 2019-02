Anna is lekker met de meiden en Nick baalt van hangjongeren

Trump verkozen tot slechtste acteur om ‘rol’ in documentai­res, Melania grijpt mis

11:48 De Amerikaanse president Donald Trump (72) heeft de Golden Raspberry Award gewonnen voor slechtste acteur. De miljardair sleepte de prijs voor slechtste filmprestatie van het afgelopen jaar in de wacht voor zijn 'rollen' in de documentaires Fahrenheit 11/9 en Death of a Nation. In beide films wordt archiefmateriaal van Trump gebruikt.