'Anna strooit met alle denkbare scheldwoorden van drie en vier letters'

video Donny Roelvink kiest na Temptation-breuk toch weer voor vriendin Amijé

19:59 Donny Roelvink is weer gelukkig met Amijé van der Laan. De relatie van de twee overleefde het realityprogrogramma Temptation Island VIPS niet, maar de twee hebben elkaar toch weer gevonden. ,,We zijn eventjes uit elkaar geweest, dat is ook in de laatste aflevering te zien. Maar we zijn weer bij elkaar", doet Donny uit de doeken in een interview op YouTube.