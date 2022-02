Anne-Marie maakt smak bij optreden en gaat viraal met reactie, fans gooien bh’s naar Billie Eilish

Verpleeg­kun­di­ge sleept wapenex­pert film Rust voor de rechter wegens emotionele schade

De verpleegkundige die werkzaam was op de set van Rust klaagt de wapenexpert en assistent-regisseur van de film aan. Cherlyn Schaefer claimt in rechtbankpapieren die in het bezit zijn van entertainmentwebsite TMZ dat ze emotionele schade heeft opgelopen door het fatale schietincident op de set in oktober, en daardoor niet meer kan werken.

8 februari