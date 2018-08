Annemarie Keizer openhartig over borstvoeding baby Kiki (1)

Trots

Annemarie benadrukt dat elke ouder 'het beste' voor hun kindje wil. ,,Of je nu borstvoeding geeft, op hebt moeten geven ondanks dat je het graag wilde, of je gekozen hebt voor flesvoeding, we doen waar we ons goed bij voelen.''

Simon Keizer deelde in december 2016 tijdens een concert met zijn beste vriend Nick Schilder in een bomvolle Ahoy dat hij voor de eerste keer vader zou worden. Nadat hij op 26 juli 2017 vader werd, sprak hij van een 'onwaarschijnlijk, onwerkelijk en onbeschrijflijk moment'. Over de periode dat Annemarie een paar jaar eerder een miskraam kreeg, schreef hij in zijn biografie Ik & Simon: ,,Ik hoop dat het ons ooit gegeven is. De wens is er wel degelijk. Het gevoel ook. Maar als het ons in de toekomst niet gegeven is, kunnen we er ook mee leven.''