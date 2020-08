Annemiek is een blije boerin en Thierry is klaar om te strijden

video Eerste beelden van derde (en laatste) seizoen hitserie Klem

18 augustus BNNVara heeft de eerste beelden van het derde en laatste seizoen van de hitserie Klem gedeeld. Te zien is hoe het Hugo Warmond (gespeeld door Barry Atsma) vergaat nadat hij is ontslagen bij de Belastingdienst. In de nieuwe reeks keren Georgina Verbaan (Kitty van Mook) en Jacob Derwig (Marius Milner) ook weer terug.