Annemieke Schollaardt krijgt langverwachte middagshow op Radio 2

Furieus

In 2017 zou hij die stap al maken. Het was zo ‘zeker’ dat Annemieke Schollaardt van 3FM overstapte in de verwachting zijn plek op NPO Radio 2 tussen 14.00 en 16.00 uur over te nemen, maar dat feest ging op het laatste moment niet door. Dat leidde tot strubbelingen binnen de NPO. Want Stenders stapte intussen wel over van AvroTros naar BNNVara en was daarmee even zijn tijdslot kwijt. De NPO besloot echter dat Stenders (van maandag tot en met donderdag) en Schollaardt (vrijdag, zaterdag en zondag) de week moesten delen. AvroTros reageerde furieus. De omroep klopte met succes aan bij een onafhankelijke geschillencommissie, maar ving bot bij de bestuursrechter.