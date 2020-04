Anouk bedankt Ali B met bijzonder lied voor hulp in Marokko: ‘Hou zo veel van jou’

Speciaal voor Ali bewerkte Anouk zijn nummer Waar ben jij nou, dat hij eerder bijzonder geëmotioneerd zong als eerbetoon aan Mies Bouwman bij het Televizier-Ring Gala. Het optreden staat op Anouks netvlies gebrand, maar niet in positieve zin. Zij noemt het lied liever ‘waarom moet dit nou?’. Juist daarom gebruikt ze het om haar maatje te bedanken.



,,Ik wil je bedanken voor alles wat je hier voor me hebt gedaan en alles wat je voor me doet’’, begint ze haar video op Instagram. ,,Steeds als ik iets nodig heb, qua medicijnen, dan laat je je familie of vrienden dat brengen. Het is gewoon superlief.’’



Normaal gesproken zijn ze helemaal niet zo lief tegen elkaar. ,,Wij dissen elkaar altijd qua muziek. Jij vindt mij lijken op het meisje uit de film The Exorcist, een ontiegelijk grappige vergelijking. Omdat ik er zo uitzie als ik optreed en in mijn eigen bubble ben. En ik dis jou omdat ik je muzikaal niet zo sterk vind en omdat je altijd staat of zit te huilen in een tv-show met nummers waarvan ik denk: moet dat nou?’’