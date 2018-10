Anouk: Er wordt bij ons thuis niet gescholden

Het gesprek is een half uur oud als Anouk diep zucht. De ergernis is zichtbaar op haar gezicht als ze het over concertbezoekers heeft die praten tijdens een optreden. ,,Telefoontjes zijn erg, maar dat is pas echt schaamteloos. Ik hoor het geroezemoes zelfs door mijn oortjes. Waarom betaal je potverdomme 50 euro of meer, om aan je buurvrouw te vertellen dat je morgen boerenkool met worst eet? Ik begrijp het niet. Je wilt je toch verliezen in de muziek?”



Veel last van het geroezemoes zal ze niet hebben als ze volgend jaar weer optreedt in de Ziggo Dome. Zeker, ze zal er een paar ballads van haar nieuwe Nederlandstalige album zingen. ,,Maar het zal een klein blokje zijn, ik wil vooral knallen.”