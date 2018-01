Anouk slaat terug na kritiek op hardheid: 'Zeurende hoeren'

Ruim 2,1 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Kira's vertolking van het Krezip-liedje All my life in de knock-outs als een rode lap op een stier werkte bij Anouk. De gevreesde coach begreep niet hoe de protegee van Miss Montreal-frontvrouw Sanne Hans het überhaupt had weten te schoppen tot de laatste ronde voor de liveshows. Sanne, die Kira nog kende van een eerder programma, kon niet anders dan toegeven en stuurde haar naar huis.



Kira wilde aanvankelijk niet reageren op het vertrek; haar opa ligt in het ziekenhuis en ze had naar eigen zeggen wel iets anders aan haar hoofd. Toch zei ze even later op Twitter dat ze de coaches 'niet aardig' vond en haalde ze gekscherend uit naar de coach die haar met de grond gelijk had gemaakt. ,,Ik ga een stuk chocolade eten, als ik dik word is het de schuld van Anouk.''



Die opmerking liet Anouk vandaag niet over haar kant gaan. ,,Ik eet ook chocolade'', reageert ze op Instagram. ,,Rondingen zijn hot, maar niet mijn schuld. You stopt het zelf in your mond.'' Alle mensen die kritiek hadden op haar harde commentaar noemt ze 'zeurkechs', straattaal voor zeurende hoeren. Zij mogen wat Anouk betreft aan 'een zak vol lullen zuigen'.