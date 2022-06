Anouk trouwt straks met haar Dominique voor het oog van 40.000 fans

Duizenden bezoekers hadden zich vanavond rond 19.00 uur al verzameld. De zangeres zal er later op de avond op het podium ook trouwen met haar partner Dominique Schemmekes. In totaal worden er 40.000 mensen verwacht, meldde concertorganisator MOJO al eerder. Veel bezoekers lijken toch vooral voor de muziek te komen, en niet speciaal voor de trouwerij. Uit een rondgang blijkt dat veel mensen al een kaartje hadden voordat Anouk bekendmaakte op deze avond ook in het huwelijk te treden. ,,Wij vinden Anouk gewoon leuk”, zeggen een man en een vrouw die ‘al heel lang kaartjes’ hebben. ,,En het is lekker dat het buiten is”, vinden ze. Toch is er ook een aantal bezoekers dat extra heeft uitgepakt omdat Anouk gaat trouwen op het Malieveld. Een groepje vrouwen heeft bijvoorbeeld speciaal voor de gelegenheid witte strikken van kant op het hoofd gezet en een aantal mensen draagt een witte sluier. ,,Anouk gaat trouwen dus daar wilde ik een beetje aandacht aan geven”, zegt een vrouw die zo’n sluier draagt. Toch komt ook zij niet alleen voor het huwelijk, maar omdat ze Anouk ‘geweldig’ vindt. ,,We hebben de kaarten al vanaf het moment dat bekend werd dat ze naar het Malieveld kwam”, zegt ze. Veel bezoekers klagen via Twitter over het geluid op het Malieveld. De zangeres zou slecht hoorbaar zijn.

‘Eerst even wat geld verdienen’

Anouk Teeuwe heeft zes kinderen, alleen de jongste (dochter Jelizah Rose) is van het bruidspaar samen. Haar vier broers en haar zus zijn er vanavond natuurlijk ook bij op het Malieveld: zoons Benjahmin en Elijah en dochter Phoenix uit haar huwelijk met Remon Stotijn, beter bekend onder zijn artiestennaam Postman en zoontje Jesiah uit haar relatie met rapper Unorthodox, die eigenlijk Robert Coenen heet en Sion uit een korte fling met basketballer Seraino Dalgliesh. Zowel live als via een livestream is te volgen hoe de zangeres trouwt met haar grote liefde, met wie ze zeven jaar samen is. Dit is het derde huwelijk voor de Haagse rockdiva, die Schemmekes ten huwelijk vroeg. Eerder was ze, voor het huwelijk met Stotijn, getrouwd met artiestenmanager Edwin Jansen. Het derde huwelijk van de Nobody’s Wife -zangeres vond later plaats dan gepland. Door de coronacrisis kon Anouk 2,5 jaar niet optreden, waardoor ook haar inkomsten afnamen. ,,Ik moet eerst even wat geld verdienen, joh. Die buffer die ik heb opgebouwd voor m’n pensioen en het huwelijk, is weg”, vertelde ze eerder.

‘Ik woog 98 kilo, hij zei: wat ben je prachtig!’

Anouk leerde Schemmekes kennen toen hij twintig was, in 2015. Hij was de basketbalcoach van Benjahmin, Anouks oudste. ,,Hij wist geeneens wie ik was. Iemand zei: dat is Anouk. Hij vroeg: wie is Anouk? Hij was helemaal niet met muziek bezig. Hij kende alleen Lost, daar luisterde hij naar toen hij klein was", vertelde ze eerder in Mezza. ,,Kan je nagaan hoe jong hij is, dat nummer is uit 2009. Nou goed, ik was net bevallen van Sion, mijn vijfde. Ik woog 98 kilo, was hartstikke hormonaal, het was niet dat ik dacht: o mijn god wat ben ik aantrekkelijk. Maar hij zei: wat ben je prachtig!”



Ze zei meteen tegen hem ‘weet waar je aan begint’. ,,Ik ben zó belazerd door mijn exen. Ik ben heel wantrouwig. Met alles. Dominique heeft echt hard zijn best gedaan om mij veilig te laten voelen, om mij gerust te stellen. Al zijn wachtwoorden, zijn Instagram. Hij zei: je kan overal bij, je kan zien waar ik ben, anytime. Ik hoef niet eens te kijken, gewoon het feit dat het zo is, is al een lekker gevoel. Dat vind ik wel wat, dat iemand dat doet, uit zichzelf.”



Schemmekes gaf aan graag te willen trouwen. ,,Toen hij zei ‘ik wil trouwen’, zei ik: ‘Ik wil nooit jouw achternaam want die vind ik zo stom.’ Maar omdat ik hem zo ontiegelijk mooi vind, ben ik ook de naam mooi gaan vinden. Hij wilde per se dat ik zijn naam zou krijgen. Hij zei: Anouk, ik wil je, ik teken alles, huwelijkse voorwaarden, ik hoef niks van je, als je maar mijn naam draagt. Dus dat hebben we gedaan, ook die huwelijkse voorwaarden.”