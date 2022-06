Anouk verduidelijkt College Tour-uitspraken na Voice-schandaal

Anouk zou nooit iemand aanraden om jezelf ‘omhoog te neuken’. Daarmee komt de zangeres terug op uitspraken die ze in 2015 in het programma College Tour deed en die in januari volop op sociale media werden gedeeld nadat het schandaal rondom The Voice of Holland naar buitenkwam.