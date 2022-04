Anouk wil trouwen op bomvol Malieveld tijdens concert, met alle zes kids op het podium

Hans Kazàn knapt op, nog wel in ziekenhuis

Hans Kazàn is dankzij de medicatie die hij krijgt iets opgeknapt, maar ligt nog altijd in het ziekenhuis in Spanje. Zijn echtgenote Wendy Kazàn laat aan het ANP weten dat de oorzaak van de extreme misselijkheid waaraan de bekende Nederlandse goochelaar (69) lijdt nog niet is gevonden.

21 april