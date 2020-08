Antidiscriminatiebureaus eisen vervolging Radio 10-dj om coronalied

,,Artistieke vrijheid kan geen vrijbrief zijn voor alledaags racisme waar groepen in onze samenleving mee te maken hebben, daar zou zeker een professioneel mediabedrijf als Radio 10 zich rekenschap van moeten geven”, stelt antdiscriminatiebureau Radar, dat samen met Asian Raisins, Pan Asian Collective, Out&Abroad, Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam en de landelijke vereniging Discriminatie.nl de procedure is gestart. Ze proberen hun zaak rechtstreeks aan een gerechtshof voor te leggen. ,,Het stigmatiseren en ridiculiseren van bevolkingsgroepen past niet bij een omroep die voor iedereen te beluisteren is, ook niet onder het mom van een grapje.”

Radio 10 zond in februari van dit jaar het lied Voorkomen is beter dan Chinezen uit. In het lied op de melodie van Wij vieren feest worden termen gebruikt als ‘stink-Chinezen’. Ook wordt er opgeroepen om geen Chinese gerechten meer te eten. Daar werd verontwaardigd op gereageerd. Er werden bij de politie tientallen aangiftes gedaan en ook bij antidiscriminatievoorzieningen stroomden duizenden klachten binnen.

Het OM deed onderzoek, maar oordeelde dat het lied niet strafbaar is. Het zou passen binnen de context van de artistieke expressie en was niet onnodig grievend. De dj en zijn werkgever, Talpa, waren tevreden met de beslissing van het OM. Gaarthuis kwam na zijn actie op 6 februari al snel terug op de ontstane ophef. Hij bood zijn excuses aan, ging diep door het stof en zocht de Chinese gemeenschap op voor een ‘constructief gesprek’.

Vertrouwen

Radio 10 ziet de uitkomst van de artikel 12-procedure met vertrouwen tegemoet. ,,Radio 10 en Lex hebben destijds meermalen hun excuses aangeboden voor het uitzenden van de sketch. Hierbij hebben we aangegeven dat de sketch satirisch bedoeld is en dat het nooit de bedoeling is geweest om mensen te kwetsen of te discrimineren. Het OM heeft vervolgens na grondig onderzoek geconcludeerd dat er geen sprake is van strafbare feiten”, laat een woordvoerder weten.

Het gelegenheidscollectief vindt dat er nog veel werk aan de winkel is. Naast de juridische procedure starten ze ook een publiekscampagne ‘Het is maar een grapje’, maar #iklachniet om bewustwording over anti-Aziatisch racisme te vergroten. Ze staan stil bij racistische opmerkingen en gedragingen die vaak worden weggewuifd onder de noemer ‘het is maar een grapje’.