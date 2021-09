Antoinette Beumer: ‘Ik werd gelukkig niet gek, maar schuurde er wel dicht tegenaan’

video Nieuwe liefde van Jan Terlouw (89): ‘Het is een bijna puberale verliefd­heid’

21 september Jan Terlouw is weer helemaal gelukkig in de liefde. Na het verlies van Alexandra, met wie hij 60 jaar getrouwd was, is hij inmiddels verliefd op Annette Mul. Vanavond in College Tour sprak ze over de romance die tussen de twee ontstond. ,,Vanaf de ontmoeting met Jan denk ik dat de mens geen vrijheid van keuze heeft als het om de liefde gaat.”