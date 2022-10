Antoon laat alcohol wat vaker staan tijdens concerten

De zanger, die hits scoorde met nummers als Olivia, Hallo en Hyperventilatie, heeft moeten wennen aan de roem. Zijn vriendin helpt hem daarbij. ,,Voor haar is het niet altijd chill geweest. Er waren momenten dat ik thuiskwam van een optreden voor twintigduizend man, waar je als een soort god ontvangen wordt. Dan werd mijn vriendin boos omdat ik mijn schoenen niet even netjes bij de kapstok had gezet. Dat voelt dan heel raar in mijn hoofd, maar het is juist fijn dat zij me laat voelen dat ik maar een normaal mens ben.”