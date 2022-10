April Darby wordt eerste Amneris van kleur in nieuwe versie Aida

Actrice April Darby gaat de hoofdrol van prinses Amneris spelen in de nieuwe Nederlandse versie van hitmusical Aida, die vanaf april in het Circustheater in Scheveningen te zien is. Dat heeft Stage Entertainment vandaag bekendgemaakt. De casting is bijzonder omdat deze rol de afgelopen twintig jaar nog nooit door een zwarte actrice is gespeeld, al werd de rol in Aziatische landen wel door niet-witte actrices ingevuld.