Arcade Fire-zanger Win Butler opnieuw beschuldigd van seksueel wangedrag

De vrouw, die haar verhaal onder het pseudoniem Sabina met Pitchfork deelt, vertelde dat zij drie jaar lang een seksuele relatie had met de nu 42-jarige zanger. Zij was 22 jaar oud toen zij in 2015 de destijds 35-jarige Butler ontmoette. Sabina had in die tijd een vriendje, maar dat kon Butler niets schelen. ,,Hij zou iets zeggen over mijn vriend zoals: hebben jullie het al uitgemaakt?”