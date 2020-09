Archie is een van de snelst stijgende babynamen in Amerika

Jussie Smollett claimt onschuldig te zijn: ‘Politie zet me in kwaad daglicht’

8:07 Voor de eerste keer in ruim anderhalf jaar heeft Jussie Smollett publiekelijk van zich laten horen. De voormalig Empire-acteur liet in een interview met BET News presentator Marc Lamont Hill weten ‘dat hij onschuldig is en dat de zaak die momenteel tegen hem loopt complete bullshit is’.