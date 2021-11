Ariana Grande en Cynthia Erivo spelen hoofdrollen in filmversie musical Wicked

Ariana deelde een foto van een bos roze en groene bloemen, de kleuren van hun personages Glinda en Elphaba, die ze van Cynthia had ontvangen. Daar zat een briefje bij waar opstond: ,,Gefeliciteerd miss A, deze rol is je op het lijf geschreven. Ik kan niet wachten om dit muzikale avontuur met je aan te gaan.” Cynthia postte op haar beurt een kiekje van het boeket in dezelfde kleuren dat ze van Ariana had gekregen. ,,Lieve Cynthia, dit een eer noemen is nog te zwak uitgedrukt. Ik kan niet wachten om je een knuffel te geven. Ik zie je in Oz!”, schreef de zangeres op het kaartje.

Wicked ging in 2003 van start op Broadway en is gebaseerd op het boek Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West van Gregory Maguire uit 1995. Dat is weer een nieuwe vertelling van het verhaal uit The Wonderful Wizard of Oz, de klassieker uit 1900 die in 1939 werd verfilmd onder de titel The Wizard of Oz, met Judy Garland in de hoofdrol. De filmversie wordt geregisseerd door Jon M. Chu, van wie eerder dit jaar de musicalbewerking In the Heights uitkwam.