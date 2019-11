Ariana Grande kijkt terug op gelukkig jaar

‘Het is onvoorstelbaar dat ik dit jaar meer tijd alleen doorbracht dan in mijn hele leven’, schrijft Ariana op Twitter. ‘Het is ongelooflijk hoeveel sessies ik met mijn therapeut heb gehad, hoe vaak ik dit liedje heb gezongen, hoeveel ik heb geleerd en beter ben geworden en hoeveel ik nog moet leren en beter moet worden.’ ‘Het was een enorm productief, emotioneel, wild en toch gelukkig jaar’ gaat Ariana verder. ‘Ik ben dankbaar voor mijn fans die me eindeloos veel kracht, energie en inspiratie hebben gegeven en voor mijn vrienden die mij onderweg en thuis hebben gesteund. Ik weet zeker dat ze net zo uitgeput zijn als ik."

Miljoen vragen

Ariana zegt nog altijd niet veel van liefde te weten of hoe haar persoonlijke leven eruit moet zien anders dan ‘wat hangen met puppies en een biggetje’. Van liefdesverdriet is echter geen sprake meer. ‘Ik heb nog altijd een miljoen vragen maar ik heb het geaccepteerd en voel mij beter. Dat is volgens mij het delen waard.’



De zangeres bracht vorig jaar november het nummer Thank U, Next uit vlak na de breuk met haar ex Pete Davidson, met wie ze enkele maanden was verloofd. Ook een andere ex-geliefde, rapper Mac Miller, komt in het liedje aan bod. Hij overleed vorig jaar september door een overdosis.