Ariana Grande komt met emotioneel nummer over exen

Met de release reageert de zangeres op een promo van het programma. Daarin grapt haar ex Pete Davidson over hun breuk . In het filmpje stelt de comedian zich voor aan muzikale gast Maggie Rogers. ,,Hoi, ik ben Pete. Wil je met me trouwen?", grapt hij, verwijzend naar zijn bliksemverloving met Ariana na een paar weken daten. Die grap viel bij Ariana niet in goede aarde. Eerder liet de 25-jarige Amerikaanse haar ongenoegen ook al weten op Twitter. Ze noemde de naam van Pete niet, maar richtte duidelijk haar pijlen op haar ex. ,,Voor iemand die beweert dat hij niet altijd het laatste nieuws wil zijn, klamp je je er wel heel erg aan vast", beet ze de comedian toe.

Nieuwsgierig

Davidson besprak, anderhalf uur na het verschijnen van het lied, in de betreffende uitzending van SNL zijn relatie met Ariana. ,,Ik weet dat sommigen van jullie nieuwsgierig zijn maar de waarheid gaat niemand iets aan. Soms werken dingen niet en dat is oké. Ze is een geweldig en sterk persoon en ik wens haar alle geluk van de wereld", zei hij.



In Thank U, Next zingt Ariana behalve over Pete ook over andere ex-vriendjes, onder wie rapper Big Sean, Ricky Alvarez en Mac Miller, die in september zelfmoord pleegde. Ze bedankt in het nummer haar exen omdat ze haar allemaal iets gebracht hebben. ,,De ene heeft me iets geleerd over liefde, de ander over geduld, de ander over pijn", zingt ze. ,,Daarom zeg ik: 'Bedankt en op naar de volgende'.”