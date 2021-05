Ariana Grande staat stil bij slachtoffers van aanslag Manchester: ‘Ik denk aan jullie’

Ariana Grande verrast honderden patiënten met kerstca­deau­tjes

25 december Ariana Grande (27) en haar verloofde Dalton Gomez hebben honderden patiënten in het ziekenhuis verrast met kerstcadeautjes. Een ziekenhuis in Los Angeles en een in Manchester ontvingen voor de feestdagen vele pakjes met een persoonlijke boodschap van de zangeres.