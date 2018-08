'Ariana Grande' zingt Nederlands nummer van Jayh

In de video die Jayh vandaag op sociale media deelt, is te zien hoe een dame met een bruine hoge staart zijn nummer zingt. 'Duits, maar ik houd alsnog van dit nummer', valt er te lezen in het filmpje. Jayh zelf kan het nog nauwelijks geloven en post een aantal blozende Emoji's bij zijn bericht.



Volgers van de zanger zijn het echter niet helemaal mee eens met elkaar. Want is het nu wel óf niet Ariana Grande? 'Dit is haar niet! Ze lijkt er alleen heel erg op' em Dat is nep! Dat is Ariana grande niet! Ariana Grande is veel mooier en dat is niet Ariana’s stem!', luiden enkele reacties.



Anderen zijn ervan overtuigd dat het wel om de Amerikaanse zangeres gaat. 'Hoe gaaf is dit!' en 'Wauw, ze kan nog goed Nederlands ook', merken andere volgers op.



Grande heeft het filmpje niet gepost op haar eigen sociale media. Ook is nog niet duidelijk wie de dame in kwestie, die onwaarschijnlijk veel op de zangeres lijkt, zou kunnen zijn.