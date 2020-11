Arie Boomsma: Onverstandig om groepslessen als yoga te verbieden

Boomsma (46) is dankbaar dat het kabinet inziet dat sport een belangrijke speler is in de strijd tegen het coronavirus, legt hij uit op Instagram. ,,Ik wil toch ook óók benadrukken dat het onverstandig is om groepslessen te verbieden’’, meent hij. Volgens de ondernemer wordt met het beleid yogastudio's en andere sportbedrijfjes die met groepen werken, buitenspel gezet. ,,Terwijl je jezelf toch af kunt vragen wat het verschil nu is tussen 30 mensen die op 1,5m van elkaar zelf staan te trainen én 30 mensen die op 1,5m van elkaar staan te trainen onder leiding van een professional. Het is juist die professionele begeleider die zorgt dat mensen correct bewegen, goed trainen en zich aan de maatregelen houden.’’