Arjen Lubach heeft Ellie Lust niet nodig om zijn punt te maken

Professionele grappenmakers hebben het lastig deze tijd. Het coronavirus is niet iets om de spot mee te drijven en verzin maar eens een lekkere dijenkletser over volle ic’s en de economische rampspoed die op handen is. Dat is niet te doen. Dus blijft over: gesputter over het coronalied en vooral veel grappen over Ellie Lust (Voetbal Inside), Ellie Lust (Dit Was Het Nieuws) en Ellie Lust (nogmaals VI).