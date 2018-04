Arjen Lubach maakt paashit met Famke Louise

Met Oud & Nieuw heb je Happy New Year van ABBA en Annie M.G. Schmidt zingt over een mooie Pinksterdag. ,,Maar Tweede Paasdag heeft nog niks", concludeerde Arjen Lubach in zijn uitzending. ,,Tot vandaag." Vervolgens kwam er een videoclip in beeld, waarin de Zondag met Lubach-host met capuchon op op een bank zit.



Op de achtergrond zijn geluiden te horen over recorddrukte op de meubelboulevard. ,,Tweede Paasdag, een Zondag Met Lubach Music Video", valt er te lezen. Lubach rapt vervolgens over dat hij met een kater wakker wordt van de Paasdag ervoor. Maar dan moet de grootste verrassing nog komen. YouTube-sensatie Famke Louise rapt met Lubach mee.



Dat de VPRO-presentator muzikaal is, is genoegzaam bekend. Hij is onderdeel van het dj-duo The Galaxy. Daarnaast scoorde hij jaren geleden als Slimme Schemer, samen met Zondag met Lubach-eindredactrice Janine Abbring, de hit Jelle. Een parodie op het nummer Stan van Eminem en Dido.