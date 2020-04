Arjen Lubach scoort samen met Merol een coronahit

Het is niet de eerste keer dat Zondag met Lubach tijdens Pasen met muziek komt. Twee jaar geleden verrasten de makers door een samenwerking tussen Lubach en Famke Louise. Dit jaar is het de beurt aan Merol, die eerder een hit scoorde met het expliciete Hou je bek en bef me. Ook dit keer is te tekst weinig preuts. In het nummer wordt beschreven hoe tijdens de coronacrisis op afstand toch nog de liefde bedreven kan worden.



Op YouTube wordt enthousiast gereageerd op de single van Lubach en Merol. Het filmpje heeft al 17.000 likes gekregen en ook in de comments zijn mensen positief. Zo schrijft iemand: ‘Met afstand het beste coronanummer', een reactie die ruim 2700 keer leuk gevonden wordt.



Ik **** je op afstand ging gisteren in première tijdens de 99ste aflevering van Zondag met Lubach. Het elfde seizoen is qua kijkcijfers veruit het succesvolste seizoen van de satirische talkshow. Afgelopen week doorbrak het VPRO-programma voor het eerst de grens van twee miljoen kijkers. Gisteren keken er met 1,7 miljoen kijkers net iets minder mensen. Aankomende zondag is de honderdste aflevering van de successhow.