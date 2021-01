Armin van Buuren: ‘Ik zal mijn afkomst, trance, nooit verloochenen’

Vrienden van Amstel Live: dichter bij livebele­ving komen we niet meer

16 januari De 23ste editie van Vrienden van Amstel Live (VvAL) dreigde dit jaar te vervallen, maar een livestream bood de oplossing. Een flink deel van de Nederlandse topartiesten bouwde vanavond ruim twee uur lang een intiem feestje in een verlaten Ahoy. In ruim 600.000 huiskamers kwamen ze binnen. Ook wij logden in.