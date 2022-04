Armin van Buuren maakt eigen Top 40 vol en Rondé scoort weer een dikke hit

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 30 april. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 14 stijgers en 18 zakkers.

39 (--) COME AROUND AGAIN- Armin van Buuren & Billen Ted feat. JC Stewart

Met The Sound Of Goodbye maakt de dan 24-jarige Armin van Buuren in 2001 zijn debuut in de Top 40. Bijna zeven jaar later wordt In And Out Of Love zijn eerste top 10-hit. Hoe Het Danst wordt in 2019 zijn eerste nummer 1-hit en inmiddels is het aantal Top 40-successen van de dj en producer opgelopen tot veertig hits.



Met Come Around Again, de track die hij met Billen Ted en JC Stewart maakte, weet Armin deze week zijn eigen Top 40 vol te maken. Het is de eerste binnenkomer in de lijst op nummer 39.

33 (--) THOUSAND MILES- The Kid Laroi

Afgelopen jaar was hij de succesvolste nieuwkomer in de Top 40. Without You stond twee weken op nummer 2 en daarna stond zijn samenwerking met Justin Bieber, Stay, zelfs zeven weken lang op nummer 1. Inmiddels is er met Thousand Miles weer een nieuwe single verschenen van The Kid Laroi en die track zal ook terug te vinden zijn op zijn debuutalbum. Op 20 juni staat hij in 013-Tilburg en op 5 juli in de Melkweg in Amsterdam en daar zal hij ongetwijfeld nog meer muziek van zijn eerste album laten horen. Thousand Miles is de hoogste nieuwe op nummer 33.

22 (25) LOVE MYSELF- Rondé

Hard To Say Goodbye staat bij de twaalf meest succesvolle hits van eigen bodem die ooit in de Top 40 stonden. De groep uit Utrecht mocht begin april het voorprogramma van Bastille verzorgen en inmiddels scoort Rondé weer een dikke hit met Love Myself. Volgens zangeres Rikki is dit een nummer over ‘kiezen voor jezelf’, want te vaak zijn we steeds maar bezig met de meningen en levens van anderen. Love Myself klimt in de derde week drie plaatsen naar nummer 22.

1 ( 1) AS IT WAS- Harry Styles

Bam Bam klimt naar nummer 3 en is voor Camila Cabello haar derde top 3-hit waar het voor Ed Sheeran inmiddels zijn negende is. Antoon staat met Hallo voor de vierde week op nummer 2.



Rond zijn optredens op Coachella vertelde Harry Styles dat er normaal gesproken veel stress komt kijken bij het uitbrengen van een nieuw album. Maar met de aanstaande release van Harry’s House voelt de zanger voor het eerst een persoonlijke vrijheid en nog niet eerder was hij zo ontspannen. Op het album staat natuurlijk zijn nummer 1-hit As It Was waarmee hij de Top 40 nu voor de derde week aanvoert.

Deze week hoor je op Qmusic de Top 500 van de 80’s. Een nieuwe Top 40 is er deze vrijdag weer vanaf 14.00 uur op Qmusic.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: