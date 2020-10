Armin van Buuren maakt liefdeslied met Jaap Reesema

Opnieuw duikt er een opvallende naam op met wie Armin van Buuren (43) een productie heeft gemaakt. De Leidse dj sloeg de handen ineen met Jaap Reesema (35), als artiest beter bekend als Jake Reese. Vandaag komt hun track uit: Need You Now , een liefdeslied, stellen de twee artiesten.

Bij Need You Now zorgt Jaap Reesema voor de vocalen. De zanger is bekend (als winnaar) van X-Factor (in 2010), als frontman van de Hermes House Band en sinds vorig jaar van de Zelfspodcast, de podcast die hij maakt met kameraad Sander Schimmelpenninck. Het duo won vorige week de prijs van de beste podcast tijdens de uitreiking van de Online Radio Awards in Beeld en Geluid in Hilversum. Reesema, getrouwd met Kim Kötter die zwanger is van hun derde zoon, scoorde deze zomer in België een hit (Kom wat dichterbij) samen met Regi en em Olivia Trappeniers.

Het was Reesema die Armin van Buuren als eerste benaderde waarna de dj enthousiast reageerde en de twee contact kregen en een samenwerking begonnen. ,,Je weet eigenlijk nooit wanneer de inspiratie voor een track om hoek komt zetten, maar toen ik de vocals en lyrics van Jaap hoorde, was het meteen raak”, zegt Armin van Buuren uit. ,,Ik verloor mezelf meteen in de melodie van de vocal en de herkenbare verhaallijn. Daardoor was het supermakkelijk voor mij om de track tot leven te laten komen. Ik denk dat dit de love song is die iedereen zo nu en dan nodig heeft.”

Van Buuren maakte vooral de laatste jaren veel uitstapjes naar zowel andere samenwerkingen als muziekgenres. Zijn meest opvallende samenwerking was vorig jaar met Davina Michelle en Marco Borsato met wie hij het nummer Hoe Het Danst maakte. Het werd een nummer 1-hit in de Top 40. Van Buuren stond op Pinkpop en maakte twee albums: een tranceplaat met Benno de Goeij en Balance, een album waar zowel pop- als trancetracks op staan. ,,Ik zal nooit mijn tranceafkomst verloochenen, maar waarom niet én én? En trance, én pop, én hardstyle. This is me, accepteer het of niet.”

Door de coronacrisis miste Armin van Buuren tientallen optredens, voornamelijk in het buitenland. Dat nadeel had ook een voordeel: de dj/producer die met zijn radioshow A State Of Trance van Radio538 naar Qmusic verhuisde, had voor het eerst in jaren een zomervakantie van zes weken met zijn gezin. Vaker dan ooit dook hij de studio in (‘Ik heb ontdekt dat de lol in de studio belangrijker is dan het gegeven of ik daarmee succes behaal’), waarna samenwerkingen ontstonden met Nicky Romero en nu Jaap Reesema.

Volledig scherm Jaap Reesema en Armin van Buuren © Armada