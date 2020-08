Armin van Buuren stapt over naar Qmusic en krijgt wekelijks programma

Programmadirecteur Dave Minneboo is in zijn nopjes met de komst van Van Buuren, die maar liefst vijf keer is uitgeroepen tot beste dj van de wereld. ,,Zijn programma A State Of Trance wordt wereldwijd beluisterd en Armin gaat bij ons wekelijks een mooie nieuwe hitlijst voor de Nederlandse luisteraars maken: World Wide Club 20. We zijn heel trots dat Armin ons dj-team komt versterken.”



Van Buuren startte in 2001 met zijn show A State Of Trance, dat eerder bij SLAM! te horen was. In 2011 sloot hij zich aan bij Radio 538. Daar is het radioprogramma momenteel tussen 01:00 en 02:00 ‘s nachts te beluisteren. Vanaf 5 september is A State of Trance van 01.00 tot 03.00 uur te horen op Qmusic.



De show wordt ook buiten Nederland uitgezonden door meer dan 100 radiostations in 84 landen naar meer dan 40 miljoen luisteraars. De wereldberoemde Nederlandse dj scoorde in zijn carrière 36 Top 40-hits, waarmee hij 363 weken in de hitlijst stond, waarvan 51 weken in de top 10.