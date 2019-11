Armin van Buuren twee keer in intieme setting in Ziggo Dome

Armin van Buuren staat volgend jaar twee keer in Ziggo Dome. De show This Is Me staat gepland op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 22 mei 2020. ,,Ik wil weer iets doen in Nederland. Iets persoonlijks. Daar leent de Ziggo Dome zich uitstekend voor. Een intieme setting. Dicht bij de fans”, aldus Van Buuren.

De show past in de ontwikkeling van Armin van Buuren die de jongste jaren diverse uitstapjes maakte. De Leidenaar stond op Pinkpop, had een nummer 1-hit in de Top 40 met Davina Michelle en Marco Borsato, trad bij Marco Borsato op in De Kuip en maakte een album waar zowel pop als trancetracks op staan. ,,Hou je alleen van trance, dan sla je de eerste veertien nummers over. Zo niet, dan heb je nog steeds een vet popalbum. Tranceliefhebbers kunnen straks in februari 2020 hun hart ophalen met de A State of Trance-concert in de Jaarbeurs. Met deze show in Ziggo Dome wil ik meerdere kanten laten zien.”

,,Natuurlijk wil ik als DJ de dansvloer in beweging houden, maar als artiest ben ik verder gegaan. Kijk, ik zal de trance nooit gedag zeggen, maar waarom niet én én? En trance, én pop, én hardstyle. This Is Me, accepteer het of niet.”

Ziggo Dome past hem inmiddels als een oude jas. Armin van Buuren verkocht ‘m zesmaal uit met de Embrace en Intense-shows en draaide er laatst, tijdens de wintereditie van Tomorrowland, tijdens het Amsterdam Dance Event. ,,Heel gaaf met het Metropole Orkest”, aldus Van Buuren die bij de shows van This Is Me –bijna vanzelfsprekend- weer gastartiesten verwelkomt. Marco Borsato? Davina Michelle? ,,We hebben nog niemand geboekt, maar er zullen zeker artiesten komen. Maar eerst gaan we basis optuigen.”

Voorverkoop via de site van Van Buuren.