Arnhemse dj's scoren wereldhit met 50 miljoen views in drie dagen

VideoDrie dagen geleden brachten de internationale artiesten Nicky Jam en J Balvin de track 'X' uit, geproduceerd door de Arnhemse DJ’s en producers Afro Bros . Nu al is de clip op YouTube meer dan 50 miljoen keer bekeken. In bijna alle Zuid-Amerikaanse landen en in Italië en Spanje staan ze met 'X' op nummer één.

De jongens uit Arnhem-Zuid, Giordano Ashruf (27), Rashid Badloe (28), en hun broers Sharif Badloe (26) en Sergio Ashruf (31) zijn er heel rustig onder. Misschien omdat ze al eerder meewerkten aan een hit, met het lied Sua cara van Major Lazer. Die werd uiteindelijk 360 miljoen keer werd bekeken. Of omdat ze al vijf keer platina kregen met het lied 'Energie' van Ronnie Flex & Frenna en vier keer platina met Come Again, van Boef en Ronnie Flex.

Booty Beats

De muziek van de Afro Bro's bevat tropische klanken, in Zuid-Amerikaanse stijl. 'Booty Beats', noemen ze het zelf. Samen reizen de broers en neven de wereld over, om hun muziek te draaien, clips te schieten en vakantie te houden.

Wereldwijd succes. De ene hit volgt de andere op. Zijn ze druk? ,,Nee hoor, we liggen soms ook dagenlang op de bank te Netflixen, te gamen of voetballen. Het voelt allemaal niet als werken, we doen gewoon wat we leuk vinden."

Buma NL Awards

De heren moeten maandagmiddag nog even snel de stad in, want ze zijn uitgenodigd bij de uitreiking van Buma NL Awards maandagavond. De dresscode is 'black tie', en een pak, dat hebben ze niet. Giordano: ,,Tja, wij waren en blijven straatschoffies. We worden nog steeds weggestuurd als we stiekem voetballen op het veld van een vereniging."

Twaalf jaar geleden begonnen de dj’s in de Arnhemse club Manhattan als promotors van evenementen. Af en toe mochten ze eens wat plaatjes draaien op donderdagavond. ,,Daarna begonnen we onszelf ieder jaar nieuwe doelen te stellen", vertelt Rashid. ,,We wilden likes verzamelen op Facebook. Het jaar erop wilden we op Nederlands bekendste festivals draaien. Toen dat gelukt was wilden we een hit scoren."

Vele hits verder (Dubbel Fris, 18 PLUS, Breek je Bakka, Kijken Mag, Come Again, Energie) moeten de Afro Bros nieuwe doelen verzinnen. ,,De wereld veroveren", zeggen ze in koor. Produceren zij de tracks nu voornamelijk in de luwte, vanaf vrijdag doen de jongens een stapje naar voren. ,,We zijn net terug uit Jamaica. Daar hebben we de clip 'So much love' met Charly Black en Stevie Appleton gemaakt. Vrijdag komt die uit, dan zijn we ook voor het eerst echt te zien in een clip."

Volledig scherm Sergio Ashruf, Rashid Badloe, Giordano Ashruf en Sharif Badloe (vlnr) scoorden een wereldhit met hun track 'X'. © Gerard Burgers

Roem, bekendheid, geld, ze liggen er alle vier niet wakker van. ,,Wij zijn echt droog", grapt Giordano. ,,We vinden het allemaal wel cool, maar zijn vooral blij dat we gewoon kunnen doen wat we leuk vinden. Het is cool dat we mensen een te gekke avond kunnen bezorgen."

Tourmanager Sergio herinnert zich de eerste jaren, toen er al enigszins succes was. ,,Dan kwamen we aan bij een club waar we moesten draaien, en dan werden we door beveiligers aan de deur geweigerd." Dat overkomt de jongens nu niet meer. Een rondje op de korenmarkt betekent nu meestal foto's of een praatje maken met de Arnhemse fans."