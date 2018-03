Art naar RTL: 'Wat leuk! Maar wie gaat De Mol presenteren?'

Ladies of Soul keert in 2019 weer terug

13:56 De populaire concertreeks Ladies of Soul komt terug in 2019. De concerten met Glennis Grace, Candy Dulfer, Berget Lewis en Edsilia Rombley vinden plaats op 15 en 16 februari van dat jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop is vandaag van start gegaan.