Art Rooijakkers op pad voor nieuw seizoen Helden van de Wildernis

Wie is de Mol?-presentator Art Rooijakkers (41) verblijft momenteel in Cambodja voor een nieuw seizoen van het door hem bedachte AVROTROS-programma Helden van de Wildernis. Daarvoor bezoekt hij à la Floortje Dessing natuurbeschermers in alle uithoeken van de aardbol. Art maakte vandaag bekend dat er zes nieuwe afleveringen aan zitten te komen. De eerste is 6 september te zien op NPO1.

Dat er een vervolg zou komen op Helden van de Wildernis was nog niet bekend. ,,Maar nu mag ik het eindelijk van de daken schreeuwen'', laat Rooijakkers weten bij een in Cambodja genomen foto. Hij stelt ook net op tijd terug te zijn voor de laatste aflevering van Wie is de Mol? ,,Misschien een Brabants kwartiertje te laat.'' Welke afgelegen plekken en natuurbeschermers Rooijakkers bezoekt, is nog niet bekendgemaakt door de omroep.

In de zesdelige serie ontmoet Art beschermers in de natuurgebieden waar zij wonen en ziet hij met eigen ogen welke zware offers zij elke dag moeten brengen. Zij hebben huis en haard achter­gelaten om in een afgelegen gebied te gaan wonen en zich in te zetten voor een bepaalde diersoort. ,,Net zoals de meeste kinderen was ik vroeger gefascineerd door dieren", vertelde Rooijakkers vorig jaar. ,,Als jongen had ik, naast profvoetballer worden, nog een droom: bioloog worden. Dieren bestuderen, dieren beschermen. Ik ben uiteindelijk tv-maker geworden. Maar nu krijg ik de kans om echte helden te ontmoeten. Mensen die alles doen om ervoor te zorgen dat bedreigde dieren niet uitsterven. Ergens ver weg in de wildernis."

Art heeft het programma mede bedacht. Aan Televizier vertelde hij daarover: ,,Ik las een bericht waarin de IUCN (International Union for Conservation of Nature) stelde dat het aantal bedreigde diersoorten zo hoog oploopt, dat voor vele soorten het stoplicht op oranje of zelfs op rood staat. Dit programma is ontstaan vanuit de gedachte dat we deze wereld met de natuur delen. Net als de meeste mensen probeer ik ook een steentje bij te dragen aan een betere wereld, door bijvoorbeeld duurzaam te leven en goede doelen te steunen. Maar deze mannen en vrouwen komen daadwerkelijk in actie, vaak met gevaar voor eigen leven. Dat vind ik inspirerend om te zien.”

Helden van de Wildernis scoorde vorig jaar goede kijkcijfers. De eerste aflevering werd door ruim 1,2 miljoen mensen bekeken.