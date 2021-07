Art Rooijakkers: ‘We rommelen allemaal maar wat aan op het amoureuze vlak’

Ruim 3,1 miljoen kijkers voor nieuwe coronapers­con­fe­ren­tie

10 juli De ingelaste persconferentie over de aangescherpte coronamaatregelen van premier Rutte en minister De Jonge is gisteravond in totaal door zo’n 3,1 miljoen mensen bekeken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.