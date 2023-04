Art Rooijakkers wordt nieuwe presentator van Expeditie Robinson

Rooijakkers nam al wel een keer eerder de presentatie van een Expeditie Robinson-reeks voor zijn rekening. Dat was, nog voordat hij een tijdlang uit de roulatie was, bij de All Stars-editie van 2022, samen met Geraldine Kemper. De televisiemaker stapte in 2018 over van de publieke omroep naar RTL. Hij presenteerde daarvoor jarenlang Wie is de Mol?. Nadat hij dat programma in 2011 zelf had gewonnen, tekende hij bij Avrotros een contract. Na zijn overstap presenteerde hij namens RTL het programma Holland-België, de talkshow Zomer met Art in de zomer van 2019 en Rooijakkers over de vloer.