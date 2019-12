Artiesten organiseren avond als eerbetoon aan Kane

Van Royen omschrijft de avond, die ze samen met haar vriend organiseert, op Twitter als ‘een spetterend eerbetoon aan Kane door supertoffe artiesten’. De artiesten zingen klassiekers als Rain down on me, Damn those eyes en Can you handle me onder begeleiding van muzikanten uit de bands van Mr. Probz, Miss Montreal, Wulf en Xander de Buisonjé.



De band Kane was actief tot 2014. Zanger Dinand Woesthoff en gitarist Dennis van Leeuwen scoorden in de zestien jaar dat Kane bestond 25 Top 40-hits en inspireerden talloze muzikanten. Kane nam een sabbatical ‘met open einde’. Maar gaandeweg kwamen de heren erachter dat het tijd was om te stoppen. De avond in april is door de band goedgekeurd.