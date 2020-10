As the World Turns keert eenmalig terug met reünie

Er keken dagelijks miljoenen mensen naar As the World Turns, toch viel in 2010 het doek voor de hitserie. Aanleiding waren de kelderende kijkcijfers. Maar Trent Dawnson, die de rol van Henry Coleman vertolkte, kwam gisteren met goed nieuws voor de fans. Hij liet weten dat er sprake is van een comeback.



De serie zal niet terugkeren zoals voorheen, zo maakt Dawson duidelijk. De cast van As the World Turns komt op 28 oktober eenmalig met een virtuele reünie, waarin de laatste aflevering van de serie nog eens wordt herhaald door middel van een scriptlezing. De opbrengsten van de reünie gaan naar het theaterbedrijf van Dawson.



De hereniging van de castleden wordt op YouTube uitgezonden. Fans van de serie zullen echter hun wekker moeten zetten of wakker moeten blijven: de reünie is namelijk om twee uur ‘s nachts te zien.